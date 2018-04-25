زوج يطلب السماح من زوجته بتعليق لافتة اعتذار لها أمام دار الكتب بطنطا

زوج يطلب السماح من زوجته بتعليق لافتة اعتذار لها أمام دار الكتب بطنطاالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:17 م
لافتة اعتذار
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فوجئ أهالى مدينة طنطا بمحافظة الغربية بقيام زوج بتعليق لافتة كبيرة فى وسط الشارع أمام دار الكتب، يتقدم فيها بالاعتذار لزوجته ويطلب منها أن تسامحه عما بدر منه تجاهها، وأن تعود له من جديد وتكمل حياتها الزوجيه معه.
وآثار الأمر دهشة المواطنين الذين شاهدوا اللافتة التى توسطت أحد الشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وما قام به الزوج من حركة جريئة لكسب حب وتعاطف زوجته.
وقام الزوج الذى لم يذكر اسمه باللافتة كتب: "حبيبتى وأميرتى وزوجتى.. أنا أسف جدا إنى زعلتك أوى كدا وجيت عليكى.. سامحينى وتعالى نبدأ حياتنا من جديد.. بحبك ومقدرش أعيش من غيرك".
واختتم الزوج رسالته لزوجته: "إرجعيلى ورجعيلى روحى من جديد.. إرجعيلى ورجعينى تانى للحياة".
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