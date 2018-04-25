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زلزال الاستقالات يضرب الائتلاف السورى..الأتاسى وصبرة يتقدمون باستقالتهم

الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:12 ص
زلزال الاستقالات يضرب الائتلاف السورى..الأتاسى وصبرة يتقدمون باستقالتهم سهير الأتاسى


كتب - أحمد جمعة
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تقدم عدد كبير من قادة الائتلاف السورى المعارض، باستقالتهم من الائتلاف المعارض بالتزامن مع اجتماع للهيئة العامة للائتلاف الذى يناقش المستجدات السورية وانتخاب رئيس وأمين عام وهيئة رئاسية جديدة.

 

واستقال كل من المعارضين سهير الأتاسى وجورج صبرة وخالد خوجة من الائتلاف الوطنى السورى المعارض اليوم الأربعاء، احتجاجا على "طرائق العمل المعتمدة" وبسبب تقويض الحل السياسى فى سوريا.

 

وقال سهير الأتاسى فى خطاب موجه إلى رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض والأعضاء فيه أن المسار الرسمى الحالى للحل السياسى فى سوريا.

 

فيما برر جورج صبرة فى استقالته سببها أن "الائتلاف لم يعد ائتلافنا الذى ولد في 11 / 11 / 2012 ، وحمل أمانة الإخلاص لمبادئ الثورة وأهداف الشعب ولأن طرائق العمل والتدابير المعتمدة لا تحترم الوثائق والقرارات، ولا تلتزم إرادة الأعضاء والرؤية الوطنية السورية المستقلة وبسبب التناقضات الجارية بين مكوناته وأعضائه ".

 

وأضاف: "أعلن انسحابى من الائتلاف والتخلى عن عضويتى فى هيئته العامة".

 

وتتزامن هذه الاستقالات مع اجتماعات للائتلاف لبحث المستجدات وانتخاب رئيس ائتلاف وهيئة رئاسية.


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