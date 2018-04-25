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"زراعة الشرقية": وقف استلام محصول القمح بالصومعة وبلبيس بسبب الأمطار

الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:15 م
"زراعة الشرقية": وقف استلام محصول القمح بالصومعة وبلبيس بسبب الأمطار المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم وقف استلام محصول القمح بشونة الصومعة بالعاشر من رمضان وشونة بلبيس بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وأضاف لـ" اليوم السابع"، أن محصول القمح لن يتأثر بهطول الأمطار بكميات كبيرة، لأن القمح الذى لم يتم حصاده سينتظر حتى يجف بتعرضه للشمس ويتم حصاده ودرسه، وكذلك القمح الذى تم حصاده ولم يتم درسه سينتظر لحين جفافه وبعدها تتم عملية الدرس ويتم توريدها بشكل طبيعى.

وأوضح عفيفى أنه لا توجد أى أضرار مباشرة بالنسبة لمحصول القمح جراء ما تتعرض له الأراضى الزراعية من هطول كثيف للأمطار.


 


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