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حفل زفاف جماعى لـ16 عريس وعروسة من الأيتام بحضور محافظ الإسكندرية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:11 م
حفل زفاف جماعى لـ16 عريس وعروسة من الأيتام بحضور محافظ الإسكندرية جانب من الحفل


الإسكندرية جاكلين منير
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حضر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، حفل الزفاف الجماعى السنوى ( فرحنا 7 )  للأيتام، الذى ينظمه نادى روتاراكت سان ستيفانو إسكندرية للسنة السابعة على التوالى، لـ16 عريس وعروس من الأيتام وغير القادرين، وسط مشاعر الفرح والسرور من الجميع.
 
حضر الحفل الدكتورة صفاء صفار رئيس نادى روتارى سان ستيفانو، ومنال مهدلى العميد السابق للمعهد العالى للصحة العامة، وعادل كامل رئيس نادى روتارى فاروس.
 
وفى كلمة المحافظ؛ قدم التهنئة للعرائس معربًا عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، وحرص المحافظ على مصافحتهم جميعا والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
 
وشكر المحافظ كل من ساهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام.
 
 
 

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