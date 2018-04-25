video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حظر الأسلحة الكيميائية: المفتشون زاروا موقعا ثانيا فى دوما وجمعوا عينات

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:39 م
حظر الأسلحة الكيميائية: المفتشون زاروا موقعا ثانيا فى دوما وجمعوا عينات سوريا


رويترز
إضافة تعليق

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء أن المفتشون زاروا موقعا ثانيا فى دوما السورية وجمعوا عينات.

وأعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى أن منظمة الحظر الكيميائية تؤكد عدم وجود أى أسلحة كيميائية فى معهد الأبحاث فى برزة بدمشق حيث تزعم واشنطن وجود مواد سامة.

وقال رودسكوى - فى مؤتمر صحفى، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، "فى عام 2017، أجرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمليات تفتيش فى مختبرات مركز البحوث المذكور، وبناء على نتائجه، تم تأكيد عدم وجود أى نشاط يتعلق بتطوير وإنتاج المواد السامة".

وأضاف "لا يمكن فهم المنطق العسكرى – السياسى للقيادات الأمريكية والبريطانية والفرنسية لدى اختيار المواقع لشن ضربات عليها، إذ أنه حال وجود مواد سامة ويتم ضربها بصواريخ كروز، يمكن أن تنشأ بؤر تلوث كبيرة، وفى حالة دمشق، فإن عشرات الآلاف من الناس سوف يقتلون حتمًا"


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دى ميستورا:سنواصل الدفع مع الاتحاد الأوروبى من أجل التسوية السياسية فى سوريا

الأركان الروسية: دمرنا 70 صاروخا من أصل 100 خلال الهجوم الثلاثى على سوريا

الجيش الروسى يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للفصائل المعارضة فى سوريا

الجامعة العربية تؤكد الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

سوريا

حظر الأسلحة الكيميائية

أخبار عربية

واشنطن

مواد سامة




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة