حظر الأسلحة الكيميائية: المفتشون زاروا موقعا ثانيا فى دوما وجمعوا عينات







رويترز

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء أن المفتشون زاروا موقعا ثانيا فى دوما السورية وجمعوا عينات.

وأعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجى رودسكوى أن منظمة الحظر الكيميائية تؤكد عدم وجود أى أسلحة كيميائية فى معهد الأبحاث فى برزة بدمشق حيث تزعم واشنطن وجود مواد سامة.

وقال رودسكوى - فى مؤتمر صحفى، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، "فى عام 2017، أجرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمليات تفتيش فى مختبرات مركز البحوث المذكور، وبناء على نتائجه، تم تأكيد عدم وجود أى نشاط يتعلق بتطوير وإنتاج المواد السامة".

وأضاف "لا يمكن فهم المنطق العسكرى – السياسى للقيادات الأمريكية والبريطانية والفرنسية لدى اختيار المواقع لشن ضربات عليها، إذ أنه حال وجود مواد سامة ويتم ضربها بصواريخ كروز، يمكن أن تنشأ بؤر تلوث كبيرة، وفى حالة دمشق، فإن عشرات الآلاف من الناس سوف يقتلون حتمًا"