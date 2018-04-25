توغل 4 آليات إسرائيلية شمال قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اليوم الأربعاء، لمسافة محدودة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن أربع آليات عسكرية من طراز (D9) توغلت لعشرات الأمتار داخل الأراضى القريبة من السياج الفاصل شرق جباليا، وشرعت بأعمال تجريف وتسوية للأراضى.

يذكر أن جنود جيش الاحتلال نشروا أسلاكا شائكة على طول الحدود مع قطاع غزة أمس فى محاولة لمنع الشبان الفلسطينيين من الوصول إلى السلك الفاصل خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى.