تعديل بجدول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجراء تعديل على جدول الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ على أن يبدأ يوم 12 مايو وينتهى يوم 16 مايو، بدلاً من 17 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك، واعتمده على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: "ليس المعقول أن يؤدى الطالب الامتحانات فى مادة العلوم فى أول يوم فى شهر رمضان فى حين يؤدى الامتحانات فى مواد أخرى أسهل فى أيام قبل حلول الشهر المبارك"، مشيرة إلى أنه يجب على واضع الجداول مراعاة التوقيت والمناخ والمناسبات، ومراعاة حالة الطلاب النفسية.

وأضافت وكيل الوزارة، فى بيان لها: "تم تعديل الجدول على أن يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى العام والمهنى الامتحانات يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 "لغة عربية وإملاء خط وتربية دينية" ويوم الأحد 13 مايو لغة إنجليزية، وتربية فنية، ويوم الإثنين 14 مايو علوم وجبر، ويوم الثلاثاء 15 مايو هندسة وكمبيوتر، و16 مايو دراسات اجتماعية .

وقالت هناء شهاب، وكيل المديرية، تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 12 مايو بمادة اللغة العربية والمجال الصناعى "نظرى"، والأحد 13 مايو بمادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية "نظرى"، والإثنين 14 مايو دراسات اجتماعية وتربية دينية ومجال زراعى "نظرى"، ويوم الثلاثاء 15 مايو علوم، وتكنولوجيا "نظرى"، اقتصاد منزلى "نظرى" ، ويوم الأربعاء الموافق 16 مايو رياضيات، وخط عربى "نظرى"، ومجال تجارى "نظرى".

جدول امتحان الشهادة الإعدادية العامة