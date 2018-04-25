تحرير 41 قضية تموينية وضبط 3 أطنان و600 كيلو سلع مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية لضبط الأسواق وأسعار السلع والقضاء على ترويج السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن تحرير 41 قضية متنوعة، شملت 23 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 6 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 4 قضايا عدم وجود سجل تجارى، قضيتى تقرير إنتاج خبز نقص الوزن، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية، 1 قضية تجميع أسطوانات غاز مدعمة سعة 12.5 كجم وإعادة بيعها فى السوق السوداء حملت رقم 431 جنح أ د ط مركز شبين الكوم لسنه 2018 ضد " ا .ع. م " 49 سنة، بائع متجول بقرية ميت عافية بدائرة المركز، وتم ضبط 11 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم .

كما تمكنت الحملة من تحرير 2 قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، حملت رقم 9533 جنح مركز قويسنا لسنه 2018 ضد" س .ر. ع " 46 سنه، مسئول عن مشروبات غازية بالمنطقة الصناعية دائرة المركز وتم ضبط 2 طن سكر، والقضية رقم 432 جنح أ د ط مركز شبين الكوم لسنه 2018، ضد " م م ع " 46 سنه، صاحب مخزن سلع غذائية بقرية ميت خلف دائرة المركز وتم ضبط 1 طن أرز، و600 كجم زيت طعام .

فيما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع أذرة صفراء مجهولة المصدر، حملت رقم 430 جنح أ د ط مركز شبين الكوم لسنه 2018 ضد" م .م. م " 45 سنه، مسئول عن محل أعلاف بقرية مليج دائرة المركز، وتم ضبط 1 طن أذرة صفراء، وتم تنفيذ 6 حكم غرامات بإجمالي 550 جنيهاً .