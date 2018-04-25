تحرير 35 قضية تموينية وضبط 1.4 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بدائرة المديرية بهدف مواجهة استغلال التجار الجشعين وزيادة الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط 35 قضية تموينية متنوعة، شملت 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 5 قضية عدم وجود شهادة صحية، 3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية.

كما تم تحرير 3 قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، شملت القضية رقم 4513 جنح مركز شرطة منوف لسنة 2018 ضد " ع. ا. ع " مسئول عن مخزن لبيع السلع الغذائية بدائرة المركز وتم ضبط 1 طن أرز، والقضية رقم 4514 جنح مركز شرطة منوف لسنة 2018 ضد " م. س. م " مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز وتم ضبط 440 كجم مكرونة، والقضية رقم 4516 جنح مركز شرطة منوف لسنة 2018 ضد " ص. س. م " مسئول عن مخزن لبيع مياه غازية بدائرة المركز وتم ضبط 4800 زجاجة مياه غازية.