video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 35 قضية تموينية وضبط 1.4 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:16 م
تحرير 35 قضية تموينية وضبط 1.4 طن سلع غذائية مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية حمله تموين - أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن المنوفية حملة تموينية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بدائرة المديرية بهدف مواجهة استغلال التجار الجشعين وزيادة الأسعار.

 أسفرت الحملة عن ضبط 35 قضية تموينية متنوعة، شملت 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 5 قضية عدم وجود شهادة صحية، 3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 2 قضية عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية.

كما تم تحرير 3 قضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، شملت القضية رقم 4513 جنح مركز شرطة منوف لسنة 2018 ضد " ع. ا. ع " مسئول عن مخزن لبيع السلع الغذائية بدائرة المركز وتم ضبط 1 طن أرز، والقضية رقم 4514 جنح مركز شرطة منوف لسنة 2018 ضد " م. س. م " مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز وتم ضبط 440 كجم مكرونة، والقضية رقم 4516 جنح مركز شرطة منوف لسنة 2018 ضد " ص. س. م " مسئول عن مخزن لبيع مياه غازية بدائرة المركز وتم ضبط 4800 زجاجة مياه غازية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 215 محضر تموينى خلال حملات تموينية فى دمياط

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حملة تموينية

مخالفات




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة