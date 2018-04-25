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تحرير 1414 مخالفة مرورية وفحص 7سيارات مجهولة بميادين المنوفية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 07:50 م
تحرير 1414 مخالفة مرورية وفحص 7سيارات مجهولة بميادين المنوفية حملة مرورية - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للحد من المخالفات والتأمين للميادن وتحقيق السيولة المرورية بالميادين المختلفة.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 1414مخالفه متنوعة، شملت 1 حالة سير عكس الاتجاه، 142 حالة إنتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 96 سيارة بدون رخصه قيادة، 90 سيارة بدون رخصة تسيير، 3 سيارة بدون لوحات، 50 حالة ضبط توك توك وتسليمة، 23 دراجة نارية بدون لوحات، ضبط 1002 مخالفة على نموذج 125 مرور.

 

وفى مجال ضبط السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم، قامت المديرية بحملة مكبره، أسفرت عن فحص 7 سيارات متروكة، حيث فحصها خبراء المفرقعات وتعقيمها وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات  القانونية اللازمة.


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