الولايات المتحدة ترجئ تصويتا فى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية







(أ ف ب)

أرجأت الولايات المتحدة تصويتا كان مقررا اليوم الأربعاء فى مجلس الأمن الدولى حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء الغربية، وذلك من اجل اعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضى إلى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب "بوليساريو"، المدعومة من الجزائر، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.

وقال دبلوماسيون إن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطى موقف المغرب مكانة أكبر.

وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن أمس الثلاثاء بأنها "تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر" فى التعديلات المقترحة، وأنها تنوى عرض نسخة جديدة من مشروع القرار.

وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التى تنتهى مهمتها اواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.

ويعتبر المغرب أن مفاوضات تسوية النزاع يجب أن تستند إلى اقتراحه بقيام حكم ذاتى موسع فى الصحراء الغربية فى ظل سيادته.

فى المقابل، تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء فى الصحراء الغربية يقرر خلاله السكان حكما ذاتيا أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.