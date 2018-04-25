المبعوث الأممي لليبيا يلتقي وفد هيئة الدستور بحضور سفراء عدة دول







وكالات

قدم وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى إحاطة حول مشروع الدستور لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة، بمقر البعثة الأممية فى طرابلس بحضور سفراء وممثلين عن عدة دول مهتمة بالملف الليبي، وخبراء فى القانون الدستورى محليين ودوليين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" استعرض الوفد الجهود التى بذلت حتى إنجاز مشروع الدستور، والإطار القانونى اللازم لإجراء استفتاء على مشروع الدستور.