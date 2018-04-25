المبعوث الأممي لليبيا يلتقي وفد هيئة الدستور بحضور سفراء عدة دول

المبعوث الأممي لليبيا يلتقي وفد هيئة الدستور بحضور سفراء عدة دولالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:13 ص
غسان سلامة
إضافة تعليق
قدم وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبى إحاطة حول مشروع الدستور لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا غسان سلامة، بمقر البعثة الأممية فى طرابلس بحضور سفراء وممثلين عن عدة دول مهتمة بالملف الليبي، وخبراء فى القانون الدستورى محليين ودوليين.
ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" استعرض الوفد الجهود التى بذلت حتى إنجاز مشروع الدستور، والإطار القانونى اللازم لإجراء استفتاء على مشروع الدستور.
إضافة تعليق
لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية
محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة