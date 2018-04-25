المؤشرات السكانية للقليوبية فى ندوة تثقيفية بمكتبة بنها غدا







القليوبية-نيفين طه

ينظم مركز النيل للإعلام بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع المجلس الإقليمي للسكان ندوة تثقيفية حول المشكلة السكانية فى مصر وأهم المؤشرات بمحافظة القليوبية وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة صباح غدا الخميس تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام فى بيان له اليوم إن الندوة سوف يتحدث خلالها الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة ومقرر المجلس الإقليمي للسكان والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

ويشارك فيها الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف والقس شنوده وهيب ممثل الكنيسة وخيرى حسن مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديرو مراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال تنظيم الاسرة.