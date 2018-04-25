الكرملين: لا صحة لمشاركة مدنيين روس فى الحرب بسوريا







رويترز

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، إن لا صلة له بمدنيين روس يحاربون فى سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف يوم 14 فبراير إنه ربما يوجد روس فى سوريا "لكنهم ليسوا جزءا من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية". وأحال رويترز إلى وزارة الدفاع عندما سألته لماذا يعود مدنيون يحاربون فى سوريا إلى قاعدة عسكرية. ولم ترد الوزارة بعد.

من جانبها دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى "فيديريكا موجيرينى" كلا من روسيا وإيران وتركيا إلى العمل من أجل وقف القتال فى سوريا، وذلك فى الوقت الذى يجتمع فيه المانحون الدوليون بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) من أجل جمع المساعدات للبلاد التى مزقها الصراع.