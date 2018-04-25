video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يبدأ فى سحب قواته من داخل مدينة الموصل

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:33 م
الجيش العراقى يبدأ فى سحب قواته من داخل مدينة الموصل الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

وجهت قيادة الجيش العراقى اليوم الأربعاء، بسحب وحدات قواتها المتواجدة داخل مدينة الموصل، ونقلها إلى خارج المدينة.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) عن قائد القوة البرية بالجيش العراقى الفريق رياض جلال، قوله إنه "تنفيذا لأوامر القيادة العامة تم التوجيه بسحب الجيش من مدينة الموصل وتسليم جميع المواقع والثكنات فى داخل المدينة، على أن يتم بشكل تدريجى، لأخذ مواقع فى خارج المدينة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يعلن تدمير تسعة أنفاق لـ"داعش" فى نينوي

مقتدى الصدر: الجيش العراقى هو من يأخذ بزمام الأمور فى المناطق المتنازع عليها

الجيش العراقى يدمر 3 عربات مفخخة ويضبط أسلحة غرب الأنبار

الجيش العراقى

الموصل

الجيش العراقى يسحب قواته من الموصل

مدينه الموصل




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة