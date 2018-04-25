الجيش العراقى يبدأ فى سحب قواته من داخل مدينة الموصل

الجيش العراقى يبدأ فى سحب قواته من داخل مدينة الموصلالأربعاء، 25 أبريل 2018 03:33 م
الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
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وجهت قيادة الجيش العراقى اليوم الأربعاء، بسحب وحدات قواتها المتواجدة داخل مدينة الموصل، ونقلها إلى خارج المدينة.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) عن قائد القوة البرية بالجيش العراقى الفريق رياض جلال، قوله إنه "تنفيذا لأوامر القيادة العامة تم التوجيه بسحب الجيش من مدينة الموصل وتسليم جميع المواقع والثكنات فى داخل المدينة، على أن يتم بشكل تدريجى، لأخذ مواقع فى خارج المدينة".
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