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الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:08 م
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التحالف العربى: ميليشيات الحوثى أطلقت أكثر من 66 ألف مقذوفة على السعودية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:08 م
التحالف العربى: ميليشيات الحوثى أطلقت أكثر من 66 ألف مقذوفة على السعودية تركى المالكى - المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى


كتب أحمد سامح
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عرض المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، أعداد سفن الإغاثة فى الموانىء اليمنية، ونتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة فى اليمن.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى للتحالف العربى بالرياض، أن هناك 40 سفينة إغاثة بانتظار دخول ميناء الحديدة، مشيراً إلى أن الميليشيات لم تسمح بدخول سفن الإغاثة الى ميناء الحديدة.

ونوه المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى، أن ميليشيات الحوثى أطلقت صواريخ بشكل عشوائى على السعودية، متابعاً: "أكثر من 66 ألف مقذوفة أطلقتها الميليشيات على السعودية".

وأكد أن الجيش اليمنى حقق تقدما من الجهة الغربية باتجاه صنعاء، وحقق تقدما كبيرا في معارك صعدة، مشيراً إلى أن الجيش اليمني يستعد للتقدم من ميدى باتجاه الحديدة.

فيما عرض تحالف دعم الشرعية صورا لقصف مواقع ميليشيات الحوثي على الحدود السعودية، وشدد المالكى على أن القائد الحوثى صالح الصماد كان مسئولا رئيسيا عن تهديد أمن السعودية والملاحة البحرية.

 


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