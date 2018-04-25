الاحتلال الإسرائيلى يصادق على إقامة وحدات استيطانية جنوب بيت لحم







رام الله (أ ش أ)

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، على قرار بإقامة وحدات سكنية استيطانية على أراضى بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية - فى تصريح اليوم - أن حكومة الاحتلال أعلنت عن القرار من خلال الصحف والمواقع الإخبارية العبرية، والقاضى بإقامة وحدات استيطانية فى قطعة رقم 91 فى منطقة خلة الفحم من أراضى بلدة الخضر.

وأشار بريجية إلى أن الوحدات الاستيطانية ستكون مؤقتة للمستوطنين، الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "هتافوت" المقامة على أراضى المواطنين فى الخضر، لافتا إلى أن الاحتلال قام فى السابق بوضع اليد على الأرض وتجريفها وشق طرق فيها.