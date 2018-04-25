استشهاد صحفى فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى غزة

استشهاد صحفى فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى غزةالأربعاء، 25 أبريل 2018 03:42 م
الاحتلال الإسرائيلى -أرشيفية
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توفى صحفى فلسطينى، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه التى أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلى قبل نحو أسبوعين شرق جباليا فى شمال قطاع غزة، حيث كان يعالج فى مستشفى إسرائيلى وفق ما أعلنت وزارة الصحة وعائلة الصحفى.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة فى بيان "استشهد الصحفى احمد أبو حسين (25 عاما) متاثرا بإصابته فى 13 أبريل الجارى حيث كان يعالج فى مستشفى داخل الخط الأخضر (إسرائيل)" فيما أكدت العائلة نبأ الوفاة وقال شقيقه "نجرى الترتيبات لنقل الجثمان إلى غزة لتشييعه".
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