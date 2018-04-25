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اختتام فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2018

الأربعاء، 25 أبريل 2018 04:18 م
اختتام فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2018 الجيش الأردنى ـ صورة أرشيفية


عمان (أ ش أ)
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اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات تمرين (الأسد المتأهب 2018) فى القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية، حيث نفذت كتيبة المشاة البحرية (77) وفريق مكافحة الإرهاب المائى وبمشاركة من قوات المارينز الأمريكية تمرين اقتحام باخرة وتفتيشها.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين، والتدريب على التخطيط المشترك لتنفيذ المهام المختلفة من خلال استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، والتدريب على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية المحتملة.

واشتمل التمرين على قيام فرق الاقتحام بعمل طوق خارجى للسفينة بواسطة زوارق الاقتحام السريعة والقيام باقتحامها واستخدام السلالم للصعود على السفينة، والنزول من الطائرة العمودية بواسطة الحبل السريع والقيام بالرمايات من طائرة (اللتل بيرد) ومختلف أنواع الأسلحة المستخدمة لدى فرق الاقتحام، وتمت السيطرة على السفينة وتفتيشها وتحرير الرهائن منها والسيطرة على الجماعة الخارجة عن القانون، كما اشتمل التمرين قيام فريق مكافحة الإرهاب المائى بالهجوم على هدف شاطئي.

حضر التمرين رئيس أركان المنطقة العسكرية الجنوبية ومساعد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية وعدد من كبار الضباط ومراقبون عسكريون من مختلف الدول.​

 


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