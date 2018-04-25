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الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:56 ص
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إزالة 2211 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطريق الزراعى السريع فى البحيرة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:17 ص
إزالة 2211 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطريق الزراعى السريع فى البحيرة إزالة اشغالات -أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بالطرق العامة والشوارع والميادين لتحقيق السيوله المرورية وإعلاء هيبة الدولة.

 

أسفرت الحملة التى نفذت بمراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاى البارود ورشيد، بمشاركة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية واللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن عن إزالة 2211 حاله إشغالات ثابتة ومتحركة بالطريق العام داخل المدن بالطريق الزراعى السريع مركز دمنهور منها عشش وأكشاك، بالإضافة إلى 16 تنده بدون ترخيص .

 

تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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