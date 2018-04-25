إحالة 56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات بالغربية والإدارات التابعه للتحقيق







الغربيه محمد طارق

أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية،56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والإدارات التابعه للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جوله قام بها فريق من المتابعة وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام تبين غياب 49 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 32 طبيب 10 تمريض 7 فنى وإدارى وتم إحالتهم للتحقيق.

كما تم التفتيش الإدارى على الإداره الزراعية بكفر الزيات وتبين غياب 4 من العاملين وتم إحالتهم للتحقيق، كما تم التفتيش الإدارى على إداره الطب البيطرى وتبين غياب 3 وتم إحالتهم للتحقيق.