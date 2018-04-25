إحالة 56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات بالغربية والإدارات التابعه للتحقيق

إحالة 56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات بالغربية والإدارات التابعه للتحقيقالأربعاء، 25 أبريل 2018 01:14 م
مستشفى كفر الزيات
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أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية،56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والإدارات التابعه للتحقيق لتغيبهم عن العمل.
جاء ذلك خلال جوله قام بها فريق من المتابعة وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام تبين غياب 49 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 32 طبيب 10 تمريض 7 فنى وإدارى وتم إحالتهم للتحقيق.
كما تم التفتيش الإدارى على الإداره الزراعية بكفر الزيات وتبين غياب 4 من العاملين وتم إحالتهم للتحقيق، كما تم التفتيش الإدارى على إداره الطب البيطرى وتبين غياب 3 وتم إحالتهم للتحقيق.
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