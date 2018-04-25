video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات بالغربية والإدارات التابعه للتحقيق

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:14 م
إحالة 56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات بالغربية والإدارات التابعه للتحقيق مستشفى كفر الزيات


الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

أحال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية،56 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والإدارات التابعه للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جوله قام بها فريق من المتابعة وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام تبين غياب 49 من العاملين بالمستشفى وتوزيعهم 32 طبيب 10 تمريض 7 فنى وإدارى وتم إحالتهم للتحقيق.

كما تم التفتيش الإدارى على الإداره الزراعية بكفر الزيات وتبين غياب 4 من العاملين وتم إحالتهم للتحقيق، كما تم التفتيش الإدارى على إداره الطب البيطرى وتبين غياب 3 وتم إحالتهم للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة كفر الزيات يحيل 72 من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الوظيفي

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

كفر الزيات

رئيس مدينة كفر الزيات

تحقيقات




لا تفوتك
"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة