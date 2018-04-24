وكيل "صحة الشرقية" يشكل لجنة لمتابعة سلبيات مستشفى فاقوس







الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور هشام شوقى، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير مستشفى فاقوس العام، الاهتمام بنظافة المستشفى وتطبيق أساليب مكافحة العدوى، كما أمر بتشكيل لجنة لمتابعة السلبيات التى رصدها أثناء المرور .

كان وكيل الوزارة، زار المستشفى يرافقة فريق طبى مكون مدير عام الطب العلاجى، ومدير المكتب الفنى وأعضاء المكتب الفنى ومدير الرعاية الأساسية ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية، لتفقد أقسام المستشفى المختلفة ومبنى الطوارئ الجديد الذى سيتم افتتاحه وتشغيله خلال الفترة القادمة و يسع حوالى 72 سريرا .