وصول و سفر 3606 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 368 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 996 معتمر قادمة من ميناء ينبع السعودى وثلاث سفن أخرى وهى الرياض ، عمان ، مسرة وعلى متنهم 1325 راكب و10 شاحنة بضائع و39 شاحنة عفش ركاب و52 سيارة ، كما تغادر السفينة عمان وعلى متنها 64 راكب و30 شاحنة و7 سيارة .

بينما شهد الميناء بالأمس ، مغادرة ثلاث سفن وهى مسرة ، الحرية2 ، نما اكسبريس وعلى متنهم 386 ركب و160 شاحنة و14 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 835 راكب منهم 224 معتمر وتداول 129 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 390 راكب منهم 86 معتمر و15 براد و15 تريلا و2 سيارة ، كما تغادر السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 33 راكب و15 براد و18 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس ، استقبال السفينتين أيلة وسينا وعلى متنهم 206 راكب منهم 44 معتمر و1 باص عمرة و9 براد و21 تريلا و3 سيارة ، فيما غادرت السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 206 راكب منهم 94 معتمر و2 باص عمرة و25 براد و11 تريلا .