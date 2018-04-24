وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا

وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سورياالثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:15 م
خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية
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وصلت الدفعة الثالثة والأخيرة من مسلحى ومدنيى منطقة القلمون الشرقى إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا.
وقال منسقو الاستجابة السريعة فى شمال سوريا - وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 حافلة تقل الدفعة الأخيرة من مسلحى مدن رحيبة والضمير وجيروز فى القلمون الشرقى وصلت مخيمات إدلب وحلب تنفيذا للاتفاق بين الجيش السورى الحر والقوات الروسية.
وكان التلفزيون الرسمى السورى قد أعلن أمس عن بدء عملية خروج الدفعة الثالثة من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق وذلك لنقلهم إلى شمال سورية تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.
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