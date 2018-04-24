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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:26 م
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وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:15 م
وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا خروج المسلحين من الغوطة ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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وصلت الدفعة الثالثة والأخيرة من مسلحى ومدنيى منطقة القلمون الشرقى إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا.

وقال منسقو الاستجابة السريعة فى شمال سوريا - وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن نحو 20 حافلة تقل الدفعة الأخيرة من مسلحى مدن رحيبة والضمير وجيروز فى القلمون الشرقى وصلت مخيمات إدلب وحلب تنفيذا للاتفاق بين الجيش السورى الحر والقوات الروسية.

وكان التلفزيون الرسمى السورى قد أعلن أمس عن بدء عملية خروج الدفعة الثالثة من المسلحين وعائلاتهم من منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق وذلك لنقلهم إلى شمال سورية تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.

 


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