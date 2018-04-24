وزير سورى: الحكومة تسعى للسيطرة على شمال حمص قريبا







رويترز

قال على حيدر وزير المصالحة الوطنية فى الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، إن دمشق تخطط لاستعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالى مدينة حمص قريبا بعدما تكمل اتفاقات استسلام مع جماعات مسلحة حول العاصمة.

وبعدما نجح الجيش السورى والقوات المتحالفة معه فى استعادة الغوطة الشرقية، أكبر منطقة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق فى مطلع أبريل، يقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.

وتقصف قوات داعمة للحكومة جيبا يسيطر عليه إرهابيون فى جنوب دمشق حيث يسيطر تنظيم داعش على جيب مجاور للآخر الذى تسيطر عليه فصائل معارضة.

وفى الأيام القليلة الماضية أعلن مقاتلو المعارضة فى جيبى الضمير والقلمون الشرقى فى شمال شرقى دمشق استسلامهم ووافقوا على الانتقال بالحافلات إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال سوريا.

واستخدم الجيش السورى وحلفاؤه على مدى أعوام أساليب الحصار والقصف ضد مقاتلى المعارضة لإجبارهم على تسليم الجيوب التى يسيطرون عليها والموافقة على الانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال سوريا.

وقال حيدر فى مقابلة مع رويترز إن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالى مدينة حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.