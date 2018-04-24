video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير سورى: الحكومة تسعى للسيطرة على شمال حمص قريبا

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:03 م
وزير سورى: الحكومة تسعى للسيطرة على شمال حمص قريبا على حيدر وزير المصالحة الوطنية فى الحكومة السورية


رويترز
إضافة تعليق

قال على حيدر وزير المصالحة الوطنية فى الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، إن دمشق تخطط لاستعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالى مدينة حمص قريبا بعدما تكمل اتفاقات استسلام مع جماعات مسلحة حول العاصمة.

وبعدما نجح الجيش السورى والقوات المتحالفة معه فى استعادة الغوطة الشرقية، أكبر منطقة كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من دمشق فى مطلع أبريل، يقترب الآن من استعادة بضعة جيوب باقية حول العاصمة.

وتقصف قوات داعمة للحكومة جيبا يسيطر عليه إرهابيون فى جنوب دمشق حيث يسيطر تنظيم داعش على جيب مجاور للآخر الذى تسيطر عليه فصائل معارضة.

وفى الأيام القليلة الماضية أعلن مقاتلو المعارضة فى جيبى الضمير والقلمون الشرقى فى شمال شرقى دمشق استسلامهم ووافقوا على الانتقال بالحافلات إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال سوريا.

واستخدم الجيش السورى وحلفاؤه على مدى أعوام أساليب الحصار والقصف ضد مقاتلى المعارضة لإجبارهم على تسليم الجيوب التى يسيطرون عليها والموافقة على الانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى شمال سوريا.

وقال حيدر فى مقابلة مع رويترز إن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمالى مدينة حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دونالد ترامب: زيارة رئيس فرنسا تأتى فى وقت حاسم لمواجهة النظام فى سوريا

وصول الدفعة الأخيرة من مسلحى القلمون إلى ريفى حلب وإدلب شمالى سوريا

موجرينى: الحل السياسى هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة فى سوريا

إندونيسيا تحقق فى تقارير مقتل قيادى بداعش خلال ضربات أمريكية شرق سوريا

مقالات الصحف.. مكرم محمد أحمد يتحدث عن إصرار ترامب على الخروج من سوريا.. جلال دويدار يتساءل: هــل تنجـح الدولــة فى إنقاذ القطاع العام؟.. جلال عارف يهنئ محمد صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

مجموعة الدول السبع: نساعد فى إعادة بناء سوريا عندما يكون هناك انتقال سياسى

اخبار عربيه

سوريا

الجيش السورى

داعش

دمشق

حمص




لا تفوتك
"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

"دعم مصر": تحولنا لحزب هدفه ملء الفراغ السياسى.. والقرار للجمعية العمومية

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

ارجع للتاريخ وشوفها من قبل مينا.. شاهد أغنية الاحتفال بتحرير سيناء (فيديو)

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

أصدقاء الأمس خصوم اليوم.. سباق الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وروما يبدأ من "آنفيلد".. جماهير الريدز يحتفلون بـ"ملك إنجلترا".. صلاح فى مواجهة استثنائية مع مانولاس.. وصافرة ألمانية تدير اللقاء

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

شروط استخراج الرخص فى قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة محو الأمية على الأقل.. اجتياز دورة تدريبية بأحد مراكز القيادة.. الخضوع لتحليل الكشف عن المخدرات.. وحظر منحها لمن ضبط فى حالة سكر أو اتهم بالإرهاب

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

دار الإفتاء عن صيام لاعبى المنتخب فى روسيا: إن شق عليهم جاز لهم الإفطار

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

جروس يعود للقاهرة بعد تجهيز الزمالك مقدم التوقيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة