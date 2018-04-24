وحدة الخدمات بمكتبة الاسكندرية تفوز بجائزة دولية للتسويق







الإسكندرية جاكلين منير

حصلت وحدة خدمات المكتبة لإفريقيا بمكتبة الإسكندرية على المركز السابع ضمن أفضل عشرة مشروعات تسويقية على مستوى مكتبات العالم، في إطار جائزة الإفلا الدولية للتسويق في المكتبات لعام 2018.

وقد قامت 56 مكتبة من مختلف دول العالم بالتقدم للحصول على هذه الجائزة، بما في ذلك 35 مكتبة أكاديمية و 21 مكتبة عامة.

وأشار بيان صادر اليوم الى أن هذه الجائزة تأتى كتكريم لجهود لفريق الإبداعي في مجال التواصل والتسويق لمختلف الخدمات التي تستهدف الباحثين والمكتبيين على مستوى دول إفريقيا.

جدير بالذكر أن وحدة خدمات المكتبة لإفريقيا (BAIFA) هي خدمةٌ معلوماتية تم تدشينها في أكتوبر 2016 وتعمل على تشجيع البحث وتعزيز دور الخدمات المعلوماتية لصالح الدول الإفريقية؛ من أجل وضع نهج مبتكر للتطوير المهني وإطلاق منصة لتبادل الخبرات بين النظراء والخبراء. ويتم ذلك من خلال إتاحة أحدث المطبوعات العلمية والأبحاث عالية الجودة في موضوعات الصحة، والثقافة، واللامركزية، والحوكمة المحلية، والجندر، والمعرفة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى برامج تدريبية، منها خدمات التوعية المعلوماتية ودورات التطوير المهني للمكتبيين، بالتعاون مع شركاء BAIFA من المكتبات والمنظمات. وتسعى BAIFA في هذا الإطار، إلى أن تستمر في إحياء مجتمع البحوث في الدول الإفريقية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحسين جودة وكمية البحث العلمي في إفريقيا. وهكذا، يمكن سد الفجوة المعرفية بين الدول ذات الدخل المرتفع، وتلك ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من خلال إتاحة الوصول إلى أفضل ما في العلم.