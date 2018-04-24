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ننشر فيديو تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلى لمنزل أسير فلسطينى بالديناميت

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:35 ص
ننشر فيديو تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلى لمنزل أسير فلسطينى بالديناميت هدم الاحتلال الإسرائيلى لمنزل أسير فلسطينى


كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء
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هدمت جرفات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزل الاسير أحمد جمال قنبع، فى حى البساتين بالمنطقة الشمالية من مدينة جنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. 

ويتهم جيش الاحتلال الأسير بالمشاركة فى عملية "حفات جلعاد" برفقة الشهيد أحمد نصر جرار، التى أسفرت عن مقتل حاخام اسرائيلى غرب نابلس مطلع العام الجارى.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى إن جنود الاحتلال تعرضوا لإطلاق نار من قبل مقاومين خلال عملية الهدم أصيبت على إثرها مجندة من "حرس الحدود" بجروح متوسطة، كما اندلعت مواجهات مع الشبان.

 


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