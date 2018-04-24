نقيب مهندسى الإسكندرية: فتح مجالات التعاون أفريقيا وعالميا.. والتدريب أولويتنا







الإسكندرية – هناء أبو العز

شارك الدكتور هشام سعودى، نقيب مهندسى الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، فى احتفالية اليوم العلمى والتى نظمتها كلية الهندسة جامعة فاروس، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية ومسؤلى النقابات والشركات وأساتذة الجامعات بالإسكندرية .

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور محمد جابر أبو على، عميد كلية الهندسة جامعة فاروس، عددا من الحضور وعلى رأسهم الدكتور هشام سعودى، نقيب مهندسي الإسكندرية، ومنحه درع الكلية تقديرا لدورة الفعال فى خدمة المهندس السكندرى وتقديم الدعم اللازم لطلبة وخريجى الكليات فى المجالات الهندسية المختلفة.

شملت الاحتفالية تفقد معرض مشروعات طلاب كلية الهندسة بجامعة فاروس، والتى تضمنت أفكارا ومشروعات طلاب الأقسام المختلفة بالكلية وتنفيذ نماذج مصغرة للأفكار التى تساهم فى حل عدد من المشكلات بمجالات المياه وتوليد الكهرباء والمرور.

وفى كلمته، أكد الدكتور هشام سعودي، أن النقابة تعمل بشكل فعال على القيام بدورها تجاه المهندس السكندرى، وذلك من خلال فتح مجالات التعاون مع النقابات والهيئات الهندسية على مختلف الأصعدة، الأفريقية والعربية والعالمية، بهدف تبادل الخبرات وتحقيق أقصى استفادة للمهندسين.

وأوضح أن النقابة عدلت مسمى لجنة التدريب بالنقابة إلى"العلوم الهندسية والتدريب"، وذلك بهدف توسيع عمل اللجنة فى العلوم الهندسية المختلفة ومتطلبات التدريب العالمية بهدف رفع كفاءة المهندس السكندرى.