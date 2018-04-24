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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:47 م
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مساعد أركان الجيش الثانى ومحافظ الإسماعيلية يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:36 م
مساعد أركان الجيش الثانى ومحافظ الإسماعيلية يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء المحافظ ومساعد رئيس أركان الجيش


الإسماعيلية- جمال حراجى
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قام اللواء أركان حرب أشرف حمودة مساعد رئيس أركان الجيش الثانى الميداني، يرافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مديرأمن الاسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبو الذهب، وعدد من قيادات الجيش الثانى الميداني، والقيادات الأمنية، بوضع أكاليل من الزهورعلى النُصُب التذكارى للجندى المجهول لشهداء القوات المسلحة، بمقابر الشهداء بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء الغالية.
 
تضمنت مراسم الاحتفال، التى حضرها قادة الأفرع العسكرية من قيادات الجيش الثانى الميدانى، عزف الموسيقات العسكرية للسلام الوطنى وسلام الشهيد، فى تقاليد عسكرية أصيلة، للوفاء لشهداء مصر جيلاً بعد جيل، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته، كما تضمنت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ومصافحة عدد من قادة القوات المسلحة.
 
 

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