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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:34 م
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مسئولة عراقية تطالب العبادى بوضع خطة أمنية خاصة لكركوك خلال الانتخابات

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:04 م
مسئولة عراقية تطالب العبادى بوضع خطة أمنية خاصة لكركوك خلال الانتخابات حيدر العبادى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى


أ ش أ
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دعت عضو مجلس محافظة كركوك العراقية هالة نور الدين المفرجى، حيدر العبادى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، إلى وضع خطة أمنية خاصة لحماية المحافظة خلال عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية.

وقالت المسئولة العراقية، فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم الثلاثاء، إنه فى ضوء ما تشهده كركوك من احتدام كبير فى التنافس الانتخابى الذى بدا واضحا ما يعكس واقعها القومى نطالب رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة أمنية تنفذها العمليات المشتركة لحماية مراكز الاقتراع والمدن والطرق والمناطق المحررة ومركز المدينة بما يضمن مشاركة واسعة لأهالى المحافظة.

وأكدت أن نجاح انتخابات كركوك ستعطى رسالة للعالم بنجاح الانتخابات العراقية بالنظر لأهمية كركوك ومكانتها ووضعها السياسى المعقد.
يذكر أن التحالفات الانتخابية فى كركوك تتنافس بين قائمة الاتحاد الوطنى الكردستانى وعرب كركوك والتركمان فى انتخابات مجلس النواب المقبل.

 

 


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