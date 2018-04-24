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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:19 م
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مركز مكافحة التلوث البحرى ينفذ المناورة الإستراتيجية "المحروسة 10" بالغردقة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:14 م
مركز مكافحة التلوث البحرى ينفذ المناورة الإستراتيجية "المحروسة 10" بالغردقة طارق الملا وزير البترول


البحر الأحمر - عماد عرفة
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يستعد مركزمكافحة التلوث البحرى بمدينة الغردقة ،والتابع لشركة بتروسيف للخدمات البترولية للسلامة والبيئة ،لتنفيذ التجربة العملية الإستراتيجية لمكافحة التلوث البحرى مصر المحروسة 10.

تنفذ المناورة الرئيسية على مواجهة تلوث بحري بترولي بالمنطقة البحرية، لحقول عامر التابعة للشركة العامة للبترول، بمدينة رأس غارب ،وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل 2018.

وستشارك في التجربة المعدات وأطقم المكافحة العاملة ،في عدد 7 مراكز مكافحة منها عدد 5 مراكز رئيسية بحرية ،تنتشر على سواحل مصر علاوة على عدد 2 مركز مكافحة نهري أحدهما بمنطقة التبين جنوب القاهرة ،والآخر بمحافظة أسوان وبمشاركة رئيسية مع الشركة العامة للبترول، ومشاركة فعالة من شركة جابكو.

كما يشارك في التجربة كل من شركة زيتكو– شركة الأمل – شركة بتروجلف مصر – محافظة البحر الأحمر، وتحت إشراف  جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للبترول وحضور عدد كبير من شركات قطاع البترول.

وتعتبر التجربة الرئيسية "مصر المحروسة / 10"،هى استكمالاً لسلسة التجارب الرئيسية ،التى تنفذها بتروسيف بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والهيئة وباقي الجهات المعنية ،بهدف الحفاظ على مستوى كفاءة الأداء لكافة الأطراف وتطويره.

 

 


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