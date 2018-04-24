مدير الدعوة ببورسعيد: جميع المساجد تحت سيطرة وإشراف رجال وعلماء الأوقاف







بورسعيد – محمد فرج

أكد الشيخ بشرى عبد القادر مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن جميع المساجد تحت سيطرة وإشراف رجال وعلماء الأوقاف ولا دخل لأحد سواء الجماعات المحظورة أو غيرها من إمامة المصلين أو إلقاء الدروس الدينية.

ولافت بشرى أن هناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين لمنع كل من لا يحمل تراخيص من وزارة الأوقاف من ممارسة أى نشاط داخل المساجد سواء إمامة أو خطابة أو لقاءات الدروس والندوات الدينية وفقا للتعليمات الصادرة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن يخالفها يعرض نفسه تحت طائلة القانون.

وقال عبد القادر إنه تم الاستعانة بمقيمى الشعائر التابعين للأوقاف وغيرهم من المؤذنين وحفظة القرآن الكريم المنوط إمامة المصلين خلال صلاة التراويح بجانب الواعظات التابعات للأوقاف لعقد دروس للسيدات فى المساجد التى تحددها إدارة الدعوة ببورسعيد على أن تكون يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأضاف مدير الدعوة بأنه تم التنسيق بخريجى المركز الثقافى التابعين لوزارة الأوقاف ممن يحملون تراخيص ومصرح لهم بالخطابة وغيرهم من علماء الأزهر والأوقاف من الوعاظ ومدرسى المواد الشرعية اللذين يحملون تراخيص للخطابة وإلقاء الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة.

وتابع: أن قرى غرب وجنوب وشرق بورسعيد سوف تجوب قراهم قوافل تضم نخبة من علماء الأزهر والأوقاف ويتم توزيعها على المساجد حتى يتسنى لهم إلقاء الدروس اليومية بدء من صلاة العصر فضلا عن إمامتهم لتنشيط الدعوة لأهالى القرى خلال شهر رمضان.