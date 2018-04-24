مدير أمن الدقهلية يجرى حركة تنقلات محدودة بين الضباط







الدقهلية - محمد حيزة

أصدر اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة، لضخ دماء جديدة بالقطاعات المختلفة، والاستفادة القصوى من الضباط والجنود.

وتم نقل الرائد محمد هيت إلى مباحث أول المنصورة، والمقدم أحمد أبو العز، رئيسا لوحدة الأمن، والرائد أحمد الشورى لمباحث الآداب، والرائد محمد حازم لمركز شرطة شربين، والمقدم طارق الشحات مأمورا لقسم شرطة ثان المنصورة، والنقيب إسماعيل سلطان ضابط بمركز شرطة بلقاس.

كما تم نقل الرائد خالد دويدار رئيسا لمباحث إدارة قوات الأمن، والرائد أشرف الأرضى لمباحث السيارات، والرائد عمر سليمان لمباحث بنى عبيد، والمقدم عمر عامر لمصلحة السجون، والرائد أحمد النجار لمباحث منية النصر، والرائد جاد عبد العظيم رئيسا لمباحث الكردى، والمقدم طارق الشحات مأمورا لقسم ثانى المنصورة، والنقيب أمير عبد الله رئيسا لنقطه 15 مايو بمركز الستامونى، والرائد إسلام صقر رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصة.