محافظ مطروح يدعم المستشفيات بمليون جنيه لشراء مستلزمات طبية من خارج الموازنة







مطروح – حسن مشالى

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على صرف مبلغ مليون جنيه لشراء المستلزمات الطبية، اللازمة لمستشفيات مطروح للأقسام المجانية والطوارئ، كمخزون استراتيجى لمدة 4 أشهر مقبلة.

وصرح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بأن محافظ مطروح استجاب على الفور، بالتصديق على مبلغ مليون جنية، لدعم مستشفيات المحافظة لتوفير المستلزمات الطبية لمدة 4 أشهر، نظرا للنقص فى المستلزمات داخل المستشفيات مما يؤثر بالسلب على الخدمات المقدمة للمرضى.

كما صدق المحافظ على دعم مستشفى الأطفال بمبلغ 50 ألف جنيه، لرفع كفاءة قسم العلاج الطبيعى، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للأطفال.

ووجه وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى له، الشكر بالنيابة عن العاملين بقطاع الصحة لمحافظ مطروح، وذلك لدعمه اللامحدود لقطاع الصحة ماليا ومعنويا منذ توليه مهام المحافظة وتقديم وتذليل كافة العقبات للنهوض بقطاع الصحة بالمحافظة.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على حرصه لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بالمستشفيات، مع ظهور مستشفيات المحافظة بالشكل الذى يليق بمكانه المحافظة فى توفير خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة وزائريها.

وأضاف محافظ مطروح بأنه لا يدخر جهداً فى دعم قطاع الصحة ماليا فى ظل دعم وزارة الصحة فى حدود موازنة كل محافظة .

وشدد محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة ومديرى المستشفيات على حسن التعامل مع المواطنين المترددين على المستشفيات وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وخاصة توفير المستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات كمخزون استراتيجى بفترة لا تقل عن 6 أشهر.

يذكر أن محافظ مطروح، اجتماع مع مديرى المستشفيات الأسبوع الجارى، ووجه لهم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين فى حالة وجود نقص فى المستلزمات الطبية، أو عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى على مستوى المحافظة فى بعض المستشفيات.