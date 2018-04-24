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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:51 م
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محافظ كفر الشيخ يبحث مع القومى للسكان سبل تنظيم الأسرة

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 04:53 م
محافظ كفر الشيخ يبحث مع القومى للسكان سبل تنظيم الأسرة محافظ كفر الشيخ يبحث مع القومي للسكان سبل تنظيم الأسرة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سبل مواجهة خطر النمو السكاني، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بحضور، المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، ومحمد الوكيل مقرر المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ، والمحاسب فتحى الشرقاوي عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ فى بيان له اليوم إلى إنه يتم مواجهة خطر النمو السكاني، ومتابعة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع كل من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ومديرية الأوقاف والهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارات القوى العاملة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني .

وأضاف محافظ كفر الشيخ انه يتم متابعة عمل اللجان السكانية، على مستوى المراكز والمدن للتأكد من تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، على مستوى المحافظة.

 


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