محافظ القليوبية : توقيع الكشف على 700 حالة بالقافلة الطبية الشاملة







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم الكشف المجانى عن 700 حالة فىى تخصصات الباطنة والجراحة والعظام والنساء والأطفال والجلدية والاسنان والمسالك البولية وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين ، وذلك عبر القافلة الطبية العلاجية المجانية التى تمت تنظيمها بقرية ميت كنانة بطوخ يومي 21و22 إبريل 2018 ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة مصر الخير وذلك لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج ،واستمرت القافلة لمدة يومين القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجانى.

وأضاف المحافظ أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة، وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظله التأمين الصحى.

وأكد عشماوى، أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان وتستهدف الوصول الى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية مشيرا الى ان القافله تضم تخصصات " جلدية، نساء وتوليد، تنظيم اسرة، باطنة، اطفال، انف واذن وحنجرة، عظام وقلب" ، بالإضافة الى معمل للتحاليل وتتم اجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر وفى حالة وجود حالة عاجله يتم تحويلها الى المستشفى عن طريق سيارة اسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.

كما تقدم اللواء محمود عشماوي ، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشعب القليوبية بخالص التعازي والمساواة لشهيد الواجب النقيب محمد إمام شحاته ابن عزبة الأبيض بأبو زعبل بالخانكة والذى استشهد دفاعا عن الواجب بسيناء سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى ، مؤكدا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباءً.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الارهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التى تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن، مؤكدًا دعمه الكامل للعمليات العسكرية الشاملة، التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية فى سيناء، وعدد من محافظات الجمهورية لمكافحة الإرهاب الأسود، ولتحقيق أمن واستقرار البلاد.

وقال محافظ القليوبية ، إنه فى اطار منحة الاتحاد الاوروبى لتطوير ثلاث مناطق عشوائية بمدن الخصوص وقليوب وحى غرب شبرا الخيمة ، وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية GIZ ، فقد قامت الاجهزة التنفيذية لمدن الخصوص وقليوب وحى غرب شبرا الخيمة باستلام 4 سيارة نقل قلاب 20 بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه ، حيث سيتم تسليم 2 سيارة قلاب لمدينة قليوب وسيارة قلاب لحى غرب شبرا الخيمة وسيارة لمدينة الخصوص ،وذلك لدعم منظومة النظافة بتلك المدن وزيادة امكانيات الاحياء والمدن والمراكز لنقل تجمعات القمامة الى المقالب العمومية ، ويؤكد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن على أهمية الحفاظ عليها وعلى باقى العربات والمعدات وعمل الصيانة الدورية لها.