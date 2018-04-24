محافظ القليوبية: توريد 30 ألف طن قمح من المزارعين للشون والصوامع

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية علي إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 30 ألف طن تقريبا.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً لكل قرية ومركز وربطها على الشون و الصوامع والهناجر الجاهزة و المخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لإحكام السيطرة و الرقابة وتقليل نسبة الفاقد و الحفاظ على القمح المورد ، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة و التموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية .

وأوضح عشماوى أن إجمالي عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع و شونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 الف طن تقريبا تكفي لإحتياجات المحافظة من القمح لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 الف فدان تقريبا.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل مؤكدا ان الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول مشيراً إلى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.