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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:24 م
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محافظ السويس يترأس اجتماع المجلس القومى للسكان لمناقشة إرتفاع نسبة الطلاق

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 03:05 م
محافظ السويس يترأس اجتماع المجلس القومى للسكان لمناقشة إرتفاع نسبة الطلاق جانب من الاجتماع


السويس - سيد نون
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عقد المجلس الاقليمي للسكان فرع السويس، برئاسة اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس ،اجتماعا لبحث ومناقشة التوجيهات التي تم انجازها.

وأكد بيان صادر عن المحافظة اليوم،أنه في بداية الاجتماع قدمت عبير علي مقررة المجلس القومي للسكان فرع السويس عرض للمحاور والتوصيات، التي تم انجازها في مجال الاسرة والسكان، والمتعلقة بخطورة المشكلات الأسرية وإرتفاع نسبة الطلاق واثر ذلك على المجتمع ،كذلك انطلاق مبادرة شركاء ضد ختان الآناث ،وتنظيم ندوة عن جريمة الختان وندوه المكلفات بالخدمة العامة، بمشاركة المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأشارت عببرعلى، إلى قيام مديرية الثقافة بتنظيم عدة انشطة عن المشكلات النفسية ،التي يتعرض لها الطفل والمراهق ،وكيفية التعامل معها وندوة عن توعية السيدات بأخطار الحريق في المنازل ،وكيفية الوقاية منها وتنظيم قافلة للكشف المبكر لأورام الثدي.

كما نظم مركز النيل للاعلام مبادرة " أنا موجود " تفعيلاً لتوصيات المجلس الاقليمي، بضرورة الاهتمام بذوي الاحتيلاجات الخاصة واعتبار عام 2018 عام لذوي الاعاقة، تفعيلاً لتوصيات المجلس الاقليمي للتعاون بين الاتحاد الاقليمي للجميعات الأهلية و والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان .

 


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