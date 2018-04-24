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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:15 م
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محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابى حادث الصحراوي

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 08:47 م
محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابى حادث الصحراوي محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابة الوفد الصينى


الإسكندرية جاكلين منير
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توجه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، يرافقه تشون نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، لتفقد وضع المصابين جراء حادث سقوط سيارة نقل سياحي بالمصرف المجاور للطريق بالكيلو 16 بطريق مصر اسكندريه الصحراوي نتيجة للسرعة الزائدة واصطدامها بأتوبيس نقل آخر، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى مصطفى كامل ليتلقوا العناية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ أنه بمجرد ورود بلاغ بوقوع حادث لسيارة نقل سياحي تقل فوجا سياحيا مكون من 13 فردا، تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالتوجه الفورى إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، و قد تبين أنه أصيب جراء الحادث  8 أفراد صينين و 2 مصريين ( المرشد والسائق) ،وتوفى 3 أفراد صينين من بينهم سيدتان ورجل، كما انتقل اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية على الفور إلى موقع الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ويتم حاليا التحقيق فى الحادث.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين امتثالهم للشفاء العاجل، مشيرا إلى أن معظم الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات و اشبتاه فى كسور وتم حجز المصابين في المستشفى لحين امتثالهم للشفاء.

 


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