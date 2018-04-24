محافظة شمال سيناء : تخصيص مقر بنقابة المعلمين لاستقبال طلبات المسافرين







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، تخصيص مقر بنقابة المعلمين لأستقبال طلبات المسافرين ذهاب وعودة.

وجاء فى البيان إنه اعتبارا من يوم السبت 28 إبريل الجارى، سيتم تسجيل السفر ذهاب وعودة ، بمقر نقابة المعلمين من الساعة 10 صباحا حتى الثانية ظهرا ، ولن يتم قبول أى أوراق بمبنى ديوان المحافظة " .