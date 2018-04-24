مجلس إدارة شركة مياه القناة يناقش استعدادات الصيف وشهر رمضان المبارك







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناة، على أن مجلس إدارة الشركة ناقش اليوم الموقف البيئى وخطة العمل المكثفة لمواجه مطالب فصل الصيف، والتأكيد إنهاء تطهير الخزانات بكافة المحطات، وأنه غير مقبول نهائيا أن تكون هناك عينه غير مطابقة للمواصفات حرصا على صحة المواطنين.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفى لبعض الوظائف بالشركة ومنها محاسب مالى ومدير إدارة السكرتارية التنفيذية لرئيس مجلس الإدارة، وأيضا اعتماد القوائم المالية فى الفترة من 1/7/2017 حتى 3/3/2018، وأيضا عرض الموقف المالى.

وأوضح رئيس شركة مياه القناة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد كبير من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة التى تتم بعدد من المحطات بقطاعات الشركة الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، استعدادا لفصل الصيف وقدوم شهر رمضان المبارك، واستعدادات فرق الطوارئ، وجاهزية المعدات وسيارات النافورى والفاكيوم، وسيارات مواجهة السيول والأمطار والتى تشارك فى أعمال التطهير، وقام بالإعداد للجلسة الدكتورة عبير خليل أمين سر المجلس، وبحضور كل من المستشار عبد العال سلامه مستشار مجلس الدوله، وسكرتيرا عموم بورسعيد والسويس، والمهندسة مها عبد الفتاح ممثل الهيئة القومية، وأعضاء المجلس.