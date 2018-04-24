مباحثات روسية مغربية حول العلاقات الثنائية والوضع فى الشرق الأوسط







موسكو (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى فيرشينين، اليوم الثلاثاء، مع سفير المغرب فى موسكو، عبد القادر لشهب، العلاقات بين البلدين والوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة بعض قضايا العلاقات الروسية المغربية وتطور الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن اللقاء تم بمبادرة من الجانب المغربى.