مؤتمر "البحيرة عبر العصور" يوصى بتوفير قاعدة بيانات للآثار وأطلس استثمارى







(أ. ش. أ)

اجتمعت اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمى الأول لكلية الآداب جامعة دمنهور تحت عنوان "البحيرة عبر العصور – رؤية تنموية مستقبلية" الذى عقد مؤخراً بمقر الكلية، لوضع التوصيات النهائية للمؤتمر تحت رعاية الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس الجامعة .

وأكد الدكتور عبد الرحيم ريحان المنسق الإعلامى للمؤتمر فى تصريح له اليوم، أن اللجنة ترأستها الدكتورة حنان الشافعى عميدة كلية الآداب ورئيسة المؤتمر، ومقرر عام المؤتمر، الدكتور إبراهيم مرجونة، وأوصت بإعداد قاعدة بيانات حديثة للمناطق الأثرية والسياحية بمحافظة البحيرة، لتسهيل وضعها على خريطة مصر السياحية، وضرورة توفر أطلس استثمارى حديث للمحافظة، من خلال دراسات علمية عن المحافظة، توفر قاعدة بيانات معلوماتية حديثة، تتيح لمتخذى القرار ما يلزمه لإحداث نقلة نوعية تنموية بمحافظة البحيرة، وإنشاء مركز بالكلية للخبرة والتسويق البحثى، وإنشاء مركز للدراسات الهللينستية والقبطية.

وأضاف أن التوصيات تضمنت النظر فى توفير دورات لتعليم اللغة القبطية باللهجة الصعيدية والبحراوية، وتبنى مشروع بحثى لكلية الآداب، يعود بالفائدة على المجتمع، وعمل معجمين منفصلين أحدهما عن أعلام البحيرة، والثانى يخصص للأدباء، وتنظيم مجموعة من المحاضرات التنموية والتوعوية عن الهوية المصرية، بالتركيز على عقد مزيد من المؤتمرات عن أعلام الحركة العلمية والثقافية بمجتمع البحيرة، وتبنى آليات لتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة .

وأشار إلى أنه تقرر عقد مؤتمر دولى سنوى بكلية الآداب جامعة دمنهور، فى شهر مارس من كل عام، على أن يكون عنوان المؤتمر القادم "مصر والوطن العربى، جذور حضارية وتحديات مستقبلية".