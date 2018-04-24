لليوم الثامن.. رفع 20 ألف م3 من مقلب القطاوى لاقامة المحطة الوسيطة بشرق شبرا الخيمة







القليوبية-نيفين طه

قام أشرف قربة مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة ورأفت فتحي مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، بمتابعة أعمال رفع ونقل المحطة الوسيطة ومتابعة خط سير السيارات حتي المدفن العمومى بأبو زعبل، والتحقق من عدم إلقاء أى مخلفات علي الطرق وكذا توفير كافة الاحتياجات وتمهيد بالطريق لسير السيارات، وتركيب كشافات إضاءة للعمل أثناء فترة الليل وذلك بالتنسيق مع رئاسة حى شرق شبرا الخيمة وقد تم رفع ما يقرب من 20 ألف م3 من المقلب حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المحافظ شهد الاسبوع الماضى باكورة أعمال رفع مقلب القمامة بالقطاوى بشبرا الخيمة تمهيدا لانشاء محطة وسيطة حديثة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وتجدر الاشارة إلى أن المقلب يوجد به 200 الف طن قمامة بتكلفة تصل الى 8 مليون جنيه سيتم رفعها خلال شهرين، وقد تم اسناد الأعمال لشركة تابعة لمصنع (قادر) التابع للهيئة العربية للتصنيع.

ومن جانبه وجه عشماوى بتكثيف العمل بالمقلب والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة يوميا والتأكد من إلقاء السيارات للقمامة بالمقلب العمومي لعدم إلقائها بالشوارع وتكليف إدارة المرور بتسهيل الاجراءات أمام السيارات المشاركة في عملية النقل.