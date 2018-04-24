"كريم" تعتزم الطعن على قرار تعليق عملها فى الأردن







رويترز

قالت شركة كريم المتخصصة فى تقديم خدمات حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق للهواتف الذكية، اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم طعنا بعد أن حظرت محكمة أردنية خدماتها فى العاصمة عمان.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فى بيان على موقعها الإلكترونى إنها خاطبت شركات الاتصالات المعنية يوم الأحد "للعمل على حجب تطبيق (كريم نتوركس/الأردن) تنفيذا لقرار محكمة بداية غرب عمان".

وقالت متحدثة باسم كريم لرويترز عبر الهاتف "نعمل مع حكومة الأردن للحصول على الرخصة. وفى الوقت ذاته، نطعن على الحكم القضائى الذى صدر فى الآونة الأخيرة ويقضى بحظرنا".

وقالت كريم، وهى المنافس الرئيسى لشركة أوبر فى الشرق الأوسط، إنها تأسف للحكم مضيفة أن ما يقرب من عشرة آلاف سائق استخدموا تطبيقها منذ تدشينه فى الأردن عام 2015، وتخضع تطبيقات حجز سيارات الأجرة مثل كريم وأوبر لتدقيق متزايد فى الشرق الأوسط.

وقضت محكمة مصرية هذا الشهر باستمرار السماح لكريم وأوبر بالعمل فى مصر بعد قرار صدر فى وقت سابق بتعليق عمليات الشركتين.

وذكرت رويترز الشهر الماضى نقلا عن مصادر أن كريم التى تتخذ من دبى مقرا لها تجرى مباحثات فى مراحل مبكرة لجمع تمويلات جديدة من مستثمرين تصل إلى 500 مليون دولار.