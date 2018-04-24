قطع المياة من الجمعة مساءاً حتى صباح السبت المقبل لصيانة المحطة بالأقصر

قطع المياة من الجمعة مساءاً حتى صباح السبت المقبل لصيانة المحطة بالأقصرالثلاثاء، 24 أبريل 2018 05:06 م
انقطاع المياه -ارشيفيه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر،أنه من المقرر أن يتم قطع المياه عن مدينة الأقصر يوم الجمعة القادم الموافق 27 أبريل الجارى من الساعة 11 مساء حتى صباح يوم السبت الموافق 28 أبريل الجارى، وذلك لإجراء أعمال صيانة بالمحطة.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى – في بيان صحفي - بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات أخذ احتياجاتهم من المياه لسد العجز فى هذه الفترة.
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