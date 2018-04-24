قائد قوات الدفاع الشعبى يُكرّم أبناء الشهيد أحمد محمد عبده بجامعة بنى سويف







كتبت - منى فهمى

قالت رشا محمد محمود، زوجة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، ـ فى تصريح لـ "اليوم السابع" ـ مساء الثلاثاء، إن اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبى، حضر الندوة التثقيفية فى جامعة بنى سويف، التى نظمها سلاح الدفاع الشعبى ومحافظة بنى سويف الثلاثاء، واستهدفت الندوة التركيز على انجازات الجيش، وتم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش، وطلاب متفوقين بمراحل تعليمية مختلفة.





حضر اللقاء العقيد محمود بشير، المستشار العسكرى لبنى سويف، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وعدد من المسئولين بمديرية التربية والتعليم، وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى.

اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى - الذى شارك فى تأمين سيناء وأصيب وتلقى العلاج اللازم وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى - قال أثناء اللقاء: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعنى ربنا أكرم الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل بالشهادة، وآخر كلام يقوله كان الشهادة، ولاده هيكمّلوا الرسالة، وزوجته انسانة عظيمة، حيّوا الأبطال، وحيّوا البطل الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل".





وتم عرض مسرحية عن قصة حياة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل - أحد شهداء دفعة 99 حربية، الذى استشهد يوم 25 يناير 2014 فى سيناء، وشارك فى التمثيل بالمسرحية ابنى الشهيد عُمر ومحمد، وفى نهاية المسرحية قال أبناء الشهيد: "مصر أد الدنيا و هتبقى أد الدنيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر". وتم تكريم اسم العقيد محمد هارون، ابن محافظة بنى سويف، الذى استشهد خلال نوفمبر 2015، فى تفجير عبوة ناسفة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وكرّم اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى أبناء الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل عُمر ومحمد خلال اللقاء.



الشهيد العقيد محمد هارون

أضافت رشا محمد محمود، زوجة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، أنه خلال اللقاء تم التأكيد على أهمية تضحيات الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على أرض الوطن، و يد الغدر طالت العديد من الشهداء، وربنا رزقهم الشهادة، وستظل أسمائهم محفورة فى ذاكرة الوطن، وهذه اللفتة الإنسانية تستهدف التأكيد على دور الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن، وإعلاء قيمة أمن الوطن والمواطنين، مؤكدة ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم المعنوى لأبناء الشهداء، وإدخال البسمة والبهجة فى نفوسهم باستمرار.

وقال عدد من زملاء الشهيد: إن شاء الله لن نترك حق الشهداء، وسنظل نطارد الإرهابيين حتى الموت، وبإذن الله نحتسب جميع الأبطال عند الله شهداء، ونؤكد استمرارنا فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء تقديرًا لتضحيات ذويهم، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على أرض الوطن.



































































