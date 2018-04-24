فيديو.. إقالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى كفر الدوار لإقامة حفل وتجاهل المرضى

فيديو.. إقالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى كفر الدوار لإقامة حفل وتجاهل المرضىالثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:55 ص
مداخلة الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى البحيرة
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أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة فى البحيرة، اتخاذ إجراءات سريعة بعد التحقيق فى واقعة تجاهل المرضى بالمستشفى؛ بسبب إقامة مجموعة من الأطباء والممرضين حفل داخل مستشفى كفر الدوار.
وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر قناة dmc، إنه تم عزل وإقالة مدير العيادات الخارجية بمستشفى كفر الدوار والتحقيق معه بسبب إقامة الحفل، كما تم عزل مشرفى التمريض بالعيادات الخارجية والتحقيق معهم أيضا، والتحقيق مع الموظف الإدارى المسئول عن العيادات وخصم 3 أيام من راتبه لإهماله فى العمل، فضلا عن تطبيق الخصم على عدد من الأطباء لعدم تواجدهم فى أماكنهم.
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