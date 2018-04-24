video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فائز السراج يبحث مع المبعوث الأممى جهوده لعقد المؤتمر الوطنى الليبى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 10:36 ص
فائز السراج يبحث مع المبعوث الأممى جهوده لعقد المؤتمر الوطنى الليبى جانب من لقاء فائز السراج وغسان سلامة


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

زار رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، بعثة الأمم المتحدة للدعم بمقرها بالعاصمة طرابلس حيث اجتمع مع رئيس البعثة غسان سلامة ورؤساء الأقسام.

 

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسى، وأطلع المندوب الأممى السراج عل نتائج اتصالاته وجهوده لعقد المؤتمر الوطنى الجامع الذى اقترحه كمرحلة من مراحل المبادرة التى أطلقها لحل الأزمة الليبية.

 

من جانبه جدد السراج دعمه لجهود المبعوث الأممى وأعضاء البعثة، وما يتخذه من خطوات وفقا للاتفاق السياسى وحسب بنود خارطة الطريق التى طرحها لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فائز السراج يصل الدمام للمشاركة بالقمة العربية ويلتقى الرئيس السيسي اليوم

ليبيا

فائز السراج

غسان سلامه

المجلس الرئاسى الليبى

خارطه الطريق بليبيا




لا تفوتك
مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

مميش: عبور 211 سفينة قناة السويس بحمولة 12.7مليون طن فى 4 أيام

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. تمثالا رمسيس الثانى يعودان لموقعهما بمعبد الأقصر بأيادى أحفاده

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

صور.. حلم بناء معهد فتيات بقرية محمد صلاح بدأ يتحقق على أرض الواقع.. إنشاء البدروم وأعمدة الدور الأول وعمل أسوار وتركيب البوابات.. صانع السعادة يتحمل كافة نفقات البناء والتجهيز بتكلفة أكثر من 7 ملايين جنيه

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

إنجازات تغازل الإسماعيلى فى 2018.. لقب الوصيف يقترب.. كأس مصر على الأبواب لأول مرة منذ 15 سنة.. البطولة العربية تعيد الأمجاد بين الأشقاء.. والظهور الأفريقى مضمون بالموسم الجديد

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

ثلاثى الزمالك المهاجر بالسعودية "الحاضر الغائب" بالقمة.. اقرأ التفاصيل

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

الحمار المخطط والثعابين تكتسح.. أقمشة الحيوانات موضة السنادى اختارى منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة