فائز السراج يبحث مع المبعوث الأممى جهوده لعقد المؤتمر الوطنى الليبى







كتب - أحمد جمعة

زار رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، بعثة الأمم المتحدة للدعم بمقرها بالعاصمة طرابلس حيث اجتمع مع رئيس البعثة غسان سلامة ورؤساء الأقسام.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع السياسى، وأطلع المندوب الأممى السراج عل نتائج اتصالاته وجهوده لعقد المؤتمر الوطنى الجامع الذى اقترحه كمرحلة من مراحل المبادرة التى أطلقها لحل الأزمة الليبية.

من جانبه جدد السراج دعمه لجهود المبعوث الأممى وأعضاء البعثة، وما يتخذه من خطوات وفقا للاتفاق السياسى وحسب بنود خارطة الطريق التى طرحها لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات.