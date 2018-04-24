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غرفة عمليات وخط ساخن لمتابعة سير امتحانات النقل ببنى سويف

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:00 ص
غرفة عمليات وخط ساخن لمتابعة سير امتحانات النقل ببنى سويف تلاميذ - أرشيفية


بنى سويف أيمن لطفى
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أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف على إعداد غرفة عمليات رئيسية وخط ساخن بمقر المديرية وكذلك غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، لمتابعة سير امتحانات مراحل النقل المقرر إجراؤها 2 مايو القادم.

وأضاف حسام لـ"اليوم السابع" قائلا: أن خطة إجراء الامتحانات التى أصدرتها المديرية تشمل التنسيق مع مديرية الأمن وإرسال جدول ومواعيد الإمتحانات مسبقا لمتابعة وتأمين اللجان، علاوة على تشكيل لجان متابعة من المديرية والإدارات وتوجيه المواد.

وتابع حسام قائلا : هناك تعليمات مشددة لمديرى المدارس "رؤساء اللجان" بمنع تواجد أولياء الأمور بفناء المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات مع اخطار غرفة العمليات فى حالة حدوث ما يعكر الصفو من مشكلات طارئة تؤثر على سير الامتحانات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة تواجد الزائرات الصحيات باللجان للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة بين الطلاب أو المعلمين.

 


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